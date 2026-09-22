Ρόδος: Νεκρός πυροσβέστης σε επιχείρηση διάσωσης σε φαράγγι

Πυροσβέστης, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στη Ρόδο, ο οποίος νωρίτερα σήμερα, είχε τραυματιστεί, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης περιπατητών σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στα χωριά Κρητηνία και Σιάννα της Ρόδου.

Το περιστατικό, σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12:30, μετά από κλήση για βοήθεια σε τουρίστες στην περιοχή.

Ο άτυχος πυροσβέστης που συμμετείχε στην επιχείρηση, προσπάθησε να προσεγγίσει τους περιπατητές, ωστόσο, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από μεγάλο ύψος.

Στο δύσβατο σημείο, στήθηκε επιχείρηση, όπου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

– Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό Πυροσβέστη, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, στη Ρόδο.