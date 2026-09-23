Ιεράπετρα: Μετανάστες κάτω από υπόστεγα

Η βροχή τους ανάγκασε να μετακινηθούν σε παρακείμενο, κλειστό, κατάστημα για να προφυλαχθούν

Η βροχή τους ανάγκασε να μετακινηθούν σε παρακείμενο, κλειστό, κατάστημα για να προφυλαχθούν ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - RADIOLASITHI

Δεν έχει λυθεί το ζήτημα του μέρους φιλοξενίας τους

Παραμένουν στο λιμάνι της Ιεράπετρας οι παράτυποι μετανάστες για 3η ημέρα.

Η βροχή τους ανάγκασε να μετακινηθούν σε παρακείμενο, κλειστό, κατάστημα για να προφυλαχθούν. Ωστόσο υπάρχουν καταστήματα εστίασης ακριβώς δίπλα που λειτουργούν κανονικά με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες τους να διαμαρτύρονται.

Όπως καταγγέλλουν φορείς, δεν τους έχουν διανεμηθεί κουβέρτες ή στρώματα, ούτε έχει τοποθετηθεί χημική τουαλέτα.