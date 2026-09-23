Θεσσαλονίκη: Κλειστή η Εσωτερική Περιφερειακή αύριο

Κλειστή θα είναι αύριο η Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, από τις 23:00 έως τις 05:00 της επομένης, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η διακοπή θα γίνει στο τμήμα μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων), σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Προς Ανατολικά: Οι εκτροπές των οχημάτων

Στο ρεύμα προς Ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία (Δημοτικό Γήπεδο), η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διακοπεί πλήρως. Τα οχήματα που κινούνται από το κύριο ρεύμα της Δυτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, με κατεύθυνση προς Ανατολικά, θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην έξοδο προς Σκλαβενίτη (Ευκαρπία). Στη συνέχεια, θα κινούνται μέσω του Κόμβου Σκλαβενίτη, της οδού Γιάννη Ρίτσου και της Θησέως, με κατεύθυνση προς τη Λεωφόρο Στρατού.

Παράλληλα, δεν θα είναι δυνατή η είσοδος οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Ανατολικά, από τη ράμπα που βρίσκεται στο ύψος των Νοσοκομείων.

Κλειστό και το ρεύμα προς Δυτικά

Διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει και στο ρεύμα προς Δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και στη συνέχεια θα συνεχίζουν μέσω της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης καλεί τους οδηγούς να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να ακολουθούν την πληροφοριακή σήμανση και τις πινακίδες, ώστε να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακές συμφορήσεις.