ΤΑΞΙ: Ζητούν αυξήσεις στο κόμιστρο και στην ταρίφα

Αύξηση της ελάχιστης χρέωσης για τα ταξί από 4 σε τουλάχιστον 5 ευρώ, μαζί με αναπροσαρμογές στη μονή και τη διπλή ταρίφα και στο κόστος ανά χιλιόμετρο, ζητά ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, Θύμιος Λυμπερόπουλος. Το αίτημα συνδέει με την επιβάρυνση του κλάδου από την αύξηση του λειτουργικού κόστους.

«Από το 2022 τόνισε που πήραμε αύξηση, δεν είχε ξανά αυξηθεί το κόμιστρο μέχρι σήμερα. Η αύξηση στο κόμιστρο του αεροδρομίου είναι ήδη σε ισχύ. Αυτή η αύξηση είναι μια μικρή τονωτική ένεση. Πρέπει να αυξηθεί το χιλιόμετρο, η μονή -διπλή ταρίφα, η ελάχιστη διαδρομή. Η ελάχιστη διαδρομή να είναι τουλάχιστον 5€ από 4€ που είναι. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο γιατί σεβόμαστε τον πολίτη που δεν έχει».

Η αύξηση κομίστρων και το αίτημα για επαγγελματικό καύσιμο

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ ανέφερε ότι η μεσοσταθμική αναπροσαρμογή των κομίστρων φτάνει το 9%, εκτιμώντας πως δεν καλύπτει τις συνέπειες από την άνοδο των τιμών των καυσίμων. Επανέλαβε επίσης το αίτημα του κλάδου για ειδική αντιμετώπιση στο καύσιμο που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες οδηγοί.

«Η μεσοσταθμική αύξηση είναι 9%, δεν είναι αύξηση που αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταποκριθεί στην τρομερή αύξηση των καυσίμων. Εμείς είχαμε ζητήσει επαγγελματικό καύσιμο αλλά δεν μας το κάνουν».

Για τις μετακινήσεις στην Αττική, ο Θύμιος Λυμπερόπουλος υποστήριξε ότι οι εφαρμογές και τα ραδιοταξί έχουν πλέον κυρίαρχο ρόλο στην ανάθεση διαδρομών. Όπως ανέφερε, η εικόνα των ταξί που δεν σταματούν στον δρόμο συνδέεται κυρίως με ήδη προγραμματισμένες κλήσεις.

«Η μεταφορά έχει μεταφερθεί πλέον μέσω των εφαρμογών και των ραδιοταξί, το 99% των ταξί που δεν σταματάνε στο δρόμο είναι γιατί έχουν πάρει διαδρομές από τις εφαρμογές και τα ραδιοταξί».