Σέρρες: Απόπειρα τηλεφωνικής απάτης- Προσποιήθηκε αστυνομικό

Συνέλαβαν μία γυναίκα και έναν άνδρα. Αναζητούν τον συνεργό τους.

Προσπάθησαν να του αποσπάσουν χρήματα. Ο συνεργός τους προσποιήθηκε τον αστυνομικό. Συνελήφθησαν από τις Αρχές ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Συνεχίζονται οι απόπειρες τηλεφωνικής απάτης, με την τελευταία να εκτυλίσσεται στις Σέρρες.

Όλα ξεκίνησαν όταν την Δευτέρα νωρίς το μεσημέρι στις Σέρρες, όταν ο συνεργός των δύο απατεώνων τηλεφώνησε στο επίδωξο θύμα. Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι είναι αστυνομικός και ζήτησε από τον παθόντα να συγκεντώσει 5.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, του ζήτησε να τοποθετήσει τα χρήματα σε συγκεκριμένο σημείο, προσποιούμενος ότι χρειάζεται την βοήθειά του για να συλλάβουν τους απατεώνες που θέλανε να τον εξαπατήσουν.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν άμεσα και εντόπισαν και συνέλαβαν, την ίδια μέρα το μεσημέρι, τον άνδρα και την γυναίκα οι οποίοι θα παραλάμβαναν το ποσό.

Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την ταυτοποίηση των στοιχέιων του συνεργού των δύο απατεώνων. Επίσης, εξετάζουν τυχόν συμμετοχή τους και σε παρόμοιες απάτες.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.