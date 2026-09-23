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Ρόδος: Αύριο η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη

Έφυγε από την ζωή εν ώρα καθήκοντος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/09/2026 14:18
Ρόδος: Αύριο η κηδεία του 52χρονου πυροσβέστη
ΙΝΤΙΜΕ

Αύριο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία, του 52χρονου πυροσβέστη που έχασε την ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο.

Συγκεκριμένα, η κηδεία θα γίνει στο χωριό Έμπωνας στην Ρόδο.

Στην κηδεία θα παραστούν ανώτεροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και εκπρόσωποι φορέων, αρχών και εθελοντικών ομάδων του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 52χρονο θα συνοδεύσουν στον τόπο ταφής του, ως άγημα, συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου, όπου υπηρετούσε.

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