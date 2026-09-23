Νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου του Γ. Μαζωνάκη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την νέα κατάθεση της γραμματέας του ιατρείου που αποκαλύπτει όσα συνέβησαν ενώ βρισκόταν στο ιατρείο ο αγαπημένος καλλιτέχνης.

Εν τω μεταξύ, ο λεγόμενος υπνοθεραπευτής μίλησε στον Alpha για το επίμαχο μήνυμα που έστειλε προς την κατηγορούμενη γιατρό.