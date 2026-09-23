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ALPHA NEWS

Νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου του Γ. Μαζωνάκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
23/09/2026 14:56

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μετά την νέα κατάθεση της γραμματέας του ιατρείου που αποκαλύπτει όσα συνέβησαν ενώ βρισκόταν στο ιατρείο ο αγαπημένος καλλιτέχνης.

Εν τω μεταξύ, ο λεγόμενος υπνοθεραπευτής μίλησε στον Alpha για το επίμαχο μήνυμα που έστειλε  προς την κατηγορούμενη γιατρό.

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