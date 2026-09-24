Ρόδος: Μεσίστιες οι σημαίες της Πυροσβεστικής

Σε ένδειξη πένθους και τιμής κυματίζουν σήμερα μεσίστιες οι σημαίες σε όλες τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Ρόδο και σε ολόκληρη τη χώρα.

Η απόφαση εφαρμόζεται την ημέρα της ταφής του 52χρονου πυροσβέστη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του.

Στο μήνυμά του έκανε λόγο για έναν πυροσβέστη που υπηρέτησε με συνέπεια και ζήλο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική του προσφορά και την αγάπη του για τον συνάνθρωπο.

Ο 52χρονος είχε γεννηθεί στη Ρόδο το 1974 και εντάχθηκε στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1999 ως εποχικός πυροσβέστης.

Το 2012 έγινε Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης, ενώ το 2020 προήχθη στον βαθμό του Υπαρχιπυροσβέστη.

Υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου.

Οι σημαίες των υπηρεσιών του Σώματος θα παραμείνουν μεσίστιες από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, ως φόρος τιμής στον πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.