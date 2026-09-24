Περισσότεροι επιβάτες, λιγότερα δρομολόγια στο μετρό

Περισσότερες επιβιβάσεις, αλλά λιγότερα δρομολόγια κατέγραψαν το 2025 τα μέσα σταθερής τροχιάς της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΣΤΑΣΥ, οι επιβιβάσεις σε μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ έφτασαν τα 256,18 εκατομμύρια, από 254,22 εκατομμύρια το 2024.

Η αύξηση ήταν περίπου 2 εκατομμύρια επιβιβάσεις. Παρά την άνοδο, η κίνηση δεν είχε ακόμη ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019.

Την ίδια στιγμή, όμως, το συγκοινωνιακό έργο μειώθηκε. Τα συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα έπεσαν από 51,06 εκατομμύρια το 2024 σε 50,13 εκατομμύρια το 2025.

Στη γραμμή 1 εκτελέστηκαν 93.548 δρομολόγια, έναντι 96.455 την προηγούμενη χρονιά.

Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό πραγματοποιήθηκαν 248.867 δρομολόγια, από 254.166 το 2024.

Στο τραμ καταγράφηκαν 137.002 δρομολόγια, έναντι 138.076.

Βασική αιτία για τη μείωση στον ηλεκτρικό είναι η παλαιότητα του τροχαίου υλικού. Βλάβες οδηγούν συρμούς εκτός κυκλοφορίας, ενώ στις γραμμές 2 και 3 υπήρξαν περιορισμοί λόγω των εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Παρά τις δυσκολίες, ο δείκτης κανονικότητας των δρομολογίων βελτιώθηκε. Έφτασε το 98,36%, από 98,05% το 2024.

Άνοδος στα έσοδα

Η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στα οικονομικά στοιχεία.

Τα έσοδα της ΣΤΑΣΥ αυξήθηκαν κατά 8,93% και διαμορφώθηκαν στα 197,31 εκατ. ευρώ, από 181,14 εκατ. ευρώ το 2024.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αύξηση στα έσοδα από τις κάρτες. Έφτασαν τα 36,84 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 41%.

Συνολικά, από εισιτήρια, χρονικές και ετήσιες κάρτες εισπράχθηκαν 101,17 εκατ. ευρώ, έναντι 89,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Αντίθετα, τα έσοδα από πρόστιμα μειώθηκαν κατά 25,64%.

Οι ζημίες παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε 11,97 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση της επιβατικής κίνησης συνεχίζεται μέσα στο 2026, με την εκτίμηση ότι φέτος τα επίπεδα του 2019 μπορεί να ξεπεραστούν.