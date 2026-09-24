Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για ένοπλη επίθεση του 2025

Τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με πυροβολισμούς που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2025.

Οι συλλήψεις έγιναν το πρωί της 23ης Σεπτεμβρίου 2026, έπειτα από σχετικά εντάλματα και στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 33, 31 και 26 ετών. Για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμη ένας 32χρονος.

Η έρευνα αφορά περιστατικό που σημειώθηκε τη νύχτα της 8ης προς 9η Ιανουαρίου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις συλληφθέντες προσέγγισαν έναν 32χρονο και του επιτέθηκαν με πυροβόλα όπλα.

Ο 33χρονος φέρεται να πυροβόλησε εναντίον του, χωρίς να τον πετύχει. Από τα πυρά τραυματίστηκε άτομο που βρισκόταν κοντά, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κατάστημα.

Πυροβολισμούς φέρεται να έριξε και ο 26χρονος, επίσης χωρίς να τραυματίσει τον 32χρονο.

Ρόλο υποστήριξης αποδίδεται στον 31χρονο. Σύμφωνα με την έρευνα, μετέφερε τους άλλους δύο στο σημείο με όχημα εταιρείας ενοικιάσεων και παρέμεινε μαζί τους μέχρι τη διαφυγή τους.

Στο επεισόδιο συμμετείχε και ο 32χρονος, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε εναντίον των τριών. Δεν τραυματίστηκε κανείς από τα συγκεκριμένα πυρά.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του 31χρονου, ο ίδιος επιχείρησε να διαφύγει. Βγήκε στο μπαλκόνι και πέρασε στην ταράτσα γειτονικής μονοκατοικίας, όπου τελικά ακινητοποιήθηκε.

Στην κατοικία βρέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα, επτά φυσίγγια και δύο εμφανώς παραποιημένα δελτία ταυτότητας.

Σε βάρος των τριών σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά αδικημάτων, μεταξύ άλλων απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορές, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και πλαστογραφία.

Για τους δύο από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκαν επίσης εκκρεμείς καταδικαστικές αποφάσεις, ενώ δεν διέθεταν τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.