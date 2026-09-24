Όλη η αλήθεια για την εισαγωγή της μητέρας του Γ. Μαζωνάκη στο νοσοκομείο

Σε ιδιωτικό θεραπευτήριο μετέβη η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με όσα ανέφερε φίλος της οικογένειας στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

Όπως διευκρίνισε, η μεταφορά της δεν έγινε λόγω έκτακτου περιστατικού. Η μητέρα του τραγουδιστή πήγε μαζί με τον σύζυγό της, Μανώλη, για προγραμματισμένη θεραπεία.

Το μεσημέρι, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι δύο γονείς επέστρεψαν στο σπίτι τους.

Ο φίλος της οικογένειας ανέφερε ακόμη ότι οι γονείς του Γιώργου Μαζωνάκη αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Η απώλεια του γιου τους έχει επιβαρύνει ιδιαίτερα την κατάσταση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλευρό τους βρίσκονται συνεχώς οι κόρες τους, Μαρία και Βάσω, αλλά και τα εγγόνια τους.

Οι δύο γυναίκες αποτελούν σημαντικό στήριγμα για τους γονείς τους, προσπαθώντας να τους βοηθήσουν να διαχειριστούν αυτή τη δύσκολη περίοδο.