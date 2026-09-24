Κίνηση στην Αθήνα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, με τον Κηφισό να παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα, ενώ δύσκολη είναι η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας και την Αττική Οδό.

Με χαμηλές ταχύτητες ο Κηφισός

Στον Κηφισό, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Φιλαδέλφεια. Προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά, όπου η κίνηση διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Στο κέντρο της Αθήνας, χαμηλές ταχύτητες σημειώνονται στη συμβολή της Βασιλίσσης Σοφίας με τη Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Λεωφόρο Μεσογείων, την Κατεχάκη, και στα δύο ρεύματα, καθώς και στη Λεωφόρο Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο.

Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Οι καθυστερήσεις φτάνουν έως και τα 30 λεπτά, κυρίως στο τμήμα από τη Φυλής έως την Κηφισίας.

Η εικόνα στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου παραμένει δύσκολη, με τον Κηφισό να συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα προβλήματα στην πρωινή κίνηση.