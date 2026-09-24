Φυλακές Κορυδαλλού- Τα τραγούδια του Μαζωνάκη στο… τέρμα

Ένα διαφορετικό σκηνικό καταγράφηκε στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα».

Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή, οι κρατούμενες ακούνε συχνά τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη από τα ραδιοφωνάκια τους.

Όταν κάποιο τραγούδι του αρχίζει να παίζει, η ένταση ανεβαίνει. Στη συνέχεια, οι κρατούμενες τραγουδούν μαζί.

Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ, μέσα στην ημέρα μπορεί να ξεκινήσει μια κρατούμενη να τραγουδά και σταδιακά να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το όνομα του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Οι αναφορές από τις γυναικείες φυλακές περιγράφουν ένα σκηνικό που επαναλαμβάνεται, με τα τραγούδια του γνωστού καλλιτέχνη να ακούγονται δυνατά στους χώρους όπου βρίσκονται οι κρατούμενες.