Νοσοκομείο 424: Νεκρός γιατρός στο γραφείο του

Νεκρός εντοπίστηκε ένας γιατρός στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 58χρονο γιατρό. Την σορό του βρήκαν συνάδελφοί του, οι οποίοι στη συνέχεια ειδοποίησαν τις αρχές.

Οι συνθήκες θανάτου του 58χρονου γιατρού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.