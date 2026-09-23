Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2026 στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού.

Σύμφωνα με την σχετική ανακίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΓΕΛ μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα: https://results.it.minedu.gov.gr/

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληκτρολογίσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Επίσης, οι βαθμολογίες θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους μέσω μηνύματος (sms) και στο κινητό τους τηλέφωνο, αν το είχαν ζητήσει.

Επιπλέον, οι σχετικές καταστάσεις θα αναρτηθούν και στα λύκεια, που θα περιέχουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά στοιχεία του ανά εξεταζόμενο μάθημα, χωρίς όμως τα ονομαστικά στοιχεία του.