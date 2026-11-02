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Πειραιάς: Δυσχέρεια στην κίνηση από την συσσώρευση υδάτων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02/11/2026 11:49
Πειραιάς: Δυσχέρεια στην κίνηση από την συσσώρευση υδάτων

Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργήθεί στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας που “χτυπά” την περιοχή.

Συγκεκριμένα στον Πειραιά, δύσκολη είναι η κατάσταση στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλα, τα οχήματα διέρχονται με μεγάλη δυσκολία από το σημείο, λόγω της συσσώρευσης υδάτων.

Πηγή βίντεο: FACEBOOK Παρατηρητήριο Πειραϊκης

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