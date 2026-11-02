Πειραιάς: Δυσχέρεια στην κίνηση από την συσσώρευση υδάτων

Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργήθεί στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας που “χτυπά” την περιοχή.

Συγκεκριμένα στον Πειραιά, δύσκολη είναι η κατάσταση στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού Τζαβέλα, τα οχήματα διέρχονται με μεγάλη δυσκολία από το σημείο, λόγω της συσσώρευσης υδάτων.

Πηγή βίντεο: FACEBOOK Παρατηρητήριο Πειραϊκης