Ρέθυμνο: Αυξάνονται τα περιστατικά γρίπης σε ενήλικες και παιδιά

Αυξημένα είναι τα περιστατικά γρίπης και λοιμώξεων του αναπνευστικού στο Ρέθυμνο, με ενήλικες και παιδιά να αναζητούν συχνότερα βοήθεια στα φαρμακεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φαρμακοποιοί παρατηρούν αυξημένη προσέλευση ασθενών, καθώς οι λοιμώξεις του αναπνευστικού και η γρίπη παρουσιάζουν ανοδική πορεία.

Την ίδια στιγμή, ανησυχία προκαλεί η περιορισμένη ανταπόκριση των πολιτών στον δωρεάν αντιγριπικό εμβολιασμό. Όπως επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί, η εμβολιαστική κάλυψη δεν έχει φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο εμβολιασμός των ηλικιωμένων και των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Λίστες αναμονής για τα ενισχυμένα αντιγριπικά εμβόλια

Πρόβλημα αντιμετωπίζουν και όσοι προσπαθούν να προμηθευτούν συγκεκριμένα αντιγριπικά εμβόλια. Οι ελλείψεις εντοπίζονται κυρίως στα ενισχυμένα σκευάσματα που προορίζονται για ηλικιωμένους και χορηγούνται κατόπιν συνταγογράφησης.

Η αυξημένη ζήτηση έχει δημιουργήσει δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των πολιτών, με ορισμένα φαρμακεία να καταρτίζουν λίστες αναμονής για όσους περιμένουν να παραλάβουν το εμβόλιο που χρειάζονται.

Τα εμβόλια για τις λοιμώξεις του χειμώνα

Οι φαρμακοποιοί υπενθυμίζουν, παράλληλα, ότι υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια και για άλλες λοιμώξεις που εμφανίζονται συχνότερα κατά τη χειμερινή περίοδο.

Μεταξύ αυτών είναι τα εμβόλια κατά του πνευμονιόκοκκου και του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), δύο ακόμη λοιμώξεων που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής κατά τους χειμερινούς μήνες.