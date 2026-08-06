Χελώνα έφτιαξε την φωλιά της σε αμμουδιά

Τα βλέματα τράβηξε μία θαλάσσια χελώνα, η οποία βγήκε στη στεριά και έφτιαξε τη φωλιά της στην αμμουδιά.

Η θαλάσσια χελώνα γέννησε τα αυγά της σε φωλιά που έφτιαξε στην παραλία Κριός στην Κρήτη. Το σημείο περιφράχτηκε για να προστατευτεί η χελώνα και τα αυγά της.Τοποθετήθηκε και σημείωμα για να προσέχουν και να σέβονται οι λουόμενοι και περαστικοί το μικρό ζώο και τα αυγά.

Πηγή φωτογραφιών: Facebook – Zaxarias Antonia Sarikaki