Ράγισαν καρδιές για τον Γιώργο Μαζωνάκη
Τελευταία βόλτα στη Νίκαια
Χιλιάδες κόσμου κάθε ηλικίας, έδωσαν σήμερα παρών στο αποχαιρετισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στην παλιά του γειτονιά στη Νίκαια. Ήταν ένα λαϊκό προσκύνημα σε έναν καλλιτέχνη που ένωσε με τα τραγούδια του ολόκληρες γενιές.
Αναμεσά τους, πάρα πολλοί καλλιτέχνες – συνάδελφοι του τραγουδιστή.
Τραγικές φιγούρες οι γονείς και οι δυο αδελφές του.
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