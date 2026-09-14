Δίκη- Τέμπη: Δεκτό το αίτημα εξέτασης του κινητού του σταθμάρχη

Η εισαγγελέας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε από την πλευρά των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας να την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

Στην πρόταση της η εισαγγελέας ανέφερε πως το αίτημα είναι “νόμιμο και εύλογο για να διευκρινιστούν οι συνθήκες του δυστυχήματος” και επεσήμανε το άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που επιτρέπει την άρση απορρήτου για κακουργηματικές πράξεις όπως ισχύει στην περίπτωση του σταθμάρχη. Η εισαγγελέας πρότεινε την άρση απορρήτου και την διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στην συσκευή για να γίνει έλεγχος στις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, στα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS,MMS, καθώς και στις εφαρμογές εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων όπως viber και σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία να γίνει προσπάθεια ανάκτησης.

Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης, αφού ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι παριστάμενοι συγγενείς για την υποστήριξη της κατηγορίας που βρίσκονταν στο δικαστήριο.

Μετά τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων μηχανοδηγών και υπαλλήλων της Hellenic Train, που επέβαιναν στην επιβατική αμαξοστοιχία, κατέθεσαν οι οικογένειες Βλάχου και Πλακιά.

Τόσο οι γονείς του Βάιου Βλάχου όσο και οι γονείς της Αναστασίας-Μαρίας Πλακιά, Χρυσής Πλακιά και Θωμαής Πλακιά, κατέθεσαν για τις πρώτες στιγμές αγωνίας στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, την προσωπική τους έρευνα για να αποκαλυφθεί κάθε πτυχή της υπόθεσης όπως με τις παρεμβάσεις στον τόπο του δυστυχήματος – μπάζωμα, ξεμπάζωμα- και την ελπίδα τους για την απόδοση δικαιοσύνης.

Αρχικά, όλοι εξέφρασαν το παράπονο τους για τις συνθήκες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και την βοήθεια που δέχτηκαν εκεί μόνο από εθελοντές. “Είδα μια ανύπαρκτη πολιτεία σε σχέση με τους εθελοντές” κατέθεσε η Μαρία Θεοδωρή, μητέρα του Βάιου Βλάχου προσθέτοντας για την πολύνεκρη σύγκρουση πως “αν είχαν κάνει σωστά την δουλειά τους δεν θα γινόταν αυτό”.

“Ο Βάιος Βλάχος θα είναι πάντα 34 ετών. Εγώ η μάνα του πάντα 59 ετών γιατί στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 ο χρόνος σταμάτησε και για τους δυο μας” κατέθεσε η κα Θεοδωρή. Στη συνέχεια κατέθεσε ο σύζυγος της και πατέρας του Βάιου Βλάχου, Χρήστος Βλάχος αναφέροντας μεταξύ άλλων την προσωπική έρευνα που έκανε με την σύζυγο του για να εντοπίσουν τα χώματα που είχαν μεταφέρει από το σημείο της σύγκρουσης σε οικόπεδο ιδιώτη.

“Ήταν μια κρατική δολοφονία. Ευθύνεται αποκλειστικά το Κράτος” κατέθεσε ο κ. Βλάχος προσθέτοντας πως η δικογραφία είναι σημαντική γιατί έδωσε “σάρκα και οστά” στην “αφηρημένη έννοια της διαφθοράς”.

Τόνισε, επίσης, πως με την απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να βελτιωθεί η δημόσια διοίκηση και να μην “βάζουν εύκολα υπογραφές” μιλώντας για την Σύμβαση 717 και ανέφερε πως δεν πιστεύει στην θεωρία του “παράνομου φορτίου” για την φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης, αλλά στα έλαια σιλικόνης και στους μετασχηματιστές των ηλεκτραμαξών.

Ακολούθησε η κατάθεση του Δημήτρη Πλακιά, πατέρα της Αναστασίας – Μαρίας Πλακιά, ο οποίος αφού περιέγραψε αρχικά την κατάσταση που επικρατούσε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αναφέρθηκε στην ενημέρωση που είχαν οι συγγενείς για τους επιζώντες από τον τότε υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη προσθέτοντας πως οι γερανοί ήταν στο σημείο της σύγκρουσης όχι για τους νεκρούς, αλλά για να αποκατασταθεί η σιδηροδρομική γραμμή.

Στη συνέχεια ο κ. Πλακιάς αναφέρθηκε στο βιολογικό υλικό και στα οστά που εντοπίστηκαν στο Κουλούρι Λάρισας, στο σημείο όπου μεταφέρθηκαν τα συντρίμμια των δύο αμαξοστοιχιών μετά την σύγκρουση.

“Τα πήραμε και έγινε δεύτερη κηδεία” κατέθεσε και τόνισε πως έχει εμπιστοσύνη στους δικαστές. “Είστε η τελευταία μας ελπίδα, έχουμε εμπιστοσύνη σε σας” ανέφερε, ενώ μιλώντας για το “ανθρώπινο λάθος” τόνισε πως αυτό δεν υφίσταται όταν δύο τρένα κινούνται για 12.5 λεπτά στην ίδια γραμμή.

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των διδύμων Χρυσής και Θωμαής Πλακιά αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον αγώνα του για να μάθει πως πέθαναν οι κόρες του. Κατέθεσε για το πόρισμα τεχνικού συμβούλου από την Ουαλία και για το βίντεο της Λεπτοκαρυάς που δείχνει την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας και επεσήμανε πως νομικοί άλλων οικογενειών τους ανέφεραν πως δεν θέλουν να παραδοθούν στον ανακριτή γιατί δεν είναι στο “συμφέρον” της υπόθεσης.

Αναφέρθηκε στην “κακή δημοσιότητα” που πήρε η υπόθεση των Τεμπών όταν πλέον ήταν συνεχώς στην επικαιρότητα και επεσήμανε ότι η κοινωνία “βγήκε στους δρόμους για τα παιδιά τους”.

“Πιστεύω στην δικαιοσύνη. Δεν ήρθα για εκδίκηση. Στο τέλος πρέπει να βρούμε την αλήθεια” τόνισε ο κ. Πλακιάς προσθέτοντας πως στην υπόθεση δημιουργήθηκαν “πολιτικές σκοπιμότητες”.

Στο τέλος κατέθεσε η Σοφία Ζαροπούλου, μητέρα των διδύμων, η οποία ζήτησε από το δικαστήριο να “βάλει το μαχαίρι στο κόκκαλο”. “Ακόμα οι τάφοι είναι ανοιχτοί και περιμένουν δικαιοσύνη” ανέφερε ολοκληρώνοντας την κατάθεση της.

Πηγή- ΑΠΕ