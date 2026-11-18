Με αφορμή την 18η Νοεμβρίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Κακοποίηση, και τη 19η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Παιδιών, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναδεικνύει την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων βίας, μέσα από τα επίσημα στοιχεία των υπηρεσιών του, τα διεθνή δεδομένα, αλλά και τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας της Focus Bari.

Η κακοποίηση ενός παιδιού δεν περιορίζεται στη σωματική βία. Περιλαμβάνει τη σεξουαλική και ψυχολογική κακοποίηση, την παραμέληση, την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευση, καθώς και τις ολοένα αυξανόμενες μορφές διαδικτυακής κακοποίησης. Συχνά, μάλιστα, παραμένει αθέατη, καθώς τα παιδιά δυσκολεύονται να μιλήσουν, φοβούνται, αισθάνονται ενοχή ή δεν γνωρίζουν πού και σε ποιον μπορούν να απευθυνθούν.

Όπως γνωστοποίησε το «Χαμόγελο του παιδιού», στην Ελλάδα, το 2025 εστάλησαν προς διερεύνηση στις αρμόδιες ελληνικές Αρχές 16.000 αναφορές για διακίνηση οπτικού ή ψηφιακού υλικού, που απεικονίζει τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων, έναντι 15.000 αναφορών το 2024.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εκθετική αύξηση του υλικού, που δημιουργείται με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Το 2025 εντοπίστηκαν 3.443 βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που είχαν δημιουργηθεί με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, έναντι μόλις 13 το 2024, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση άνω των 260 φορές. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης δημιουργούν πρόσθετες προκλήσεις για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση παράνομου υλικού, καθιστώντας ακόμη πιο σύνθετη την προσπάθεια προστασίας των ανηλίκων.

Ιδιαίτερα ευάλωτα παραμένουν τα μικρότερα παιδιά, καθώς οι ηλικίες από 3 έως 13 ετών αποτελούσαν το 91% των θυμάτων, που απεικονίζονταν στο συγκεκριμένο υλικό.

Αυτοκτονικότητα και αυτοτραυματισμός: 882 περιστατικά σε δέκα μήνες

Μία ακόμη ιδιαίτερα ανησυχητική διάσταση της ευαλωτότητας των παιδιών και των εφήβων αφορά την αυτοκτονικότητα και τη μη αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του «Χαμόγελου του Παιδιού», από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 καταγράφηκαν συνολικά 882 περιστατικά αυτοκτονικότητας και αυτοτραυματισμού, μέσω των Γραμμών Υποστήριξης και Βοήθειας, της εφαρμογής Chat1056, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Από αυτά, τα 578 περιστατικά αφορούσαν αυτοκτονικότητα, ενώ τα 304 σχετίζονταν με μη αυτοκτονική αυτοτραυματική συμπεριφορά.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ηλικιακό και έμφυλο προφίλ των περιστατικών, καθώς το 72% αφορούσε εφήβους ηλικίας 13 έως 18 ετών, εκ των οποίων το 96% ήταν κορίτσια.

Η σοβαρότητα των περιστατικών οδήγησε σε κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών, προκειμένου να εντοπιστούν και να προστατευτούν παιδιά και έφηβοι που βρίσκονταν σε κίνδυνο, ακόμη και όταν οι διαθέσιμες πληροφορίες ήταν ελάχιστες.

Συγκεκριμένα:

Σε 499 περιπτώσεις ζητήθηκε η συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε 25 περιπτώσεις ζητήθηκε η παρέμβαση άλλων αρμόδιων Αρχών και φορέων, όπως η Άμεση Δράση, οι Αστυνομικές Διευθύνσεις και το ΕΚΑΒ.

Σε 69 περιπτώσεις απαιτήθηκε κατεπείγουσα κινητοποίηση για τη διαχείριση άμεσης κρίσης, εξαιτίας σοβαρότατων ενδείξεων κινδύνου για τη ζωή, απόπειρας αυτοκτονίας ή αυτοτραυματισμού κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με το επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού.

Τα δεδομένα υπογραμμίζουν ότι η ψυχική ευαλωτότητα των παιδιών και των εφήβων αποτελεί ένα ζήτημα που χρειάζεται έγκαιρη αναγνώριση, εξειδικευμένη υποστήριξη και άμεση παρέμβαση όταν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.