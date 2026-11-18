Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μετακίνησης αστυνομικού από την υπηρεσία του, μετά τα περιστατικά που σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, εξετάζεται παράλληλα το ενδεχόμενο να τεθεί ο συγκεκριμένος αστυνομικός σε διαθεσιμότητα. Η υπόθεση διερευνάται στο πλαίσιο Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), ενώ οι αποφάσεις θα βασιστούν στα στοιχεία που θα προκύψουν.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι η διαδικασία δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Αντίστοιχα μέτρα μετακίνησης είχαν κινηθεί και σε βάρος αστυνομικού για περιστατικό που καταγράφηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026, στον σταθμό του Μετρό «Ομόνοια».

Στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι ο νόμος εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις και ότι υπάρχει μηδενική ανοχή σε περιστατικά παράνομης βίας.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι κάθε καταγγελία που αφορά τη συμπεριφορά αστυνομικών εξετάζεται με σοβαρότητα, με στόχο τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Προς το παρόν, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ανακοινωθεί οριστική απόφαση για τη διοικητική μεταχείριση του αστυνομικού.