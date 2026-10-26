Άρτα: Φωτιά σε διώροφη κατοικία – Στο νοσοκομείο ένας άνδρας

Φωτιά ξέσπασε χθες σε διώροφη κατοικία στην Άρτα, με αποτέλεσμα ένας άνδρας να υποστεί μικρό έγκαυμα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Παπαδιαμάντη και Φανερωμένης. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φωτιά που ξέσπασε στο διώροφο σπίτι.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν συνολικά τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα. Η Πυροσβεστική έφτασε στο σημείο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Στο νοσοκομείο ο άνδρας και τα μέλη της οικογένειάς του

Από το περιστατικό, ένας άνδρας υπέστη μικρό έγκαυμα και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης η σύζυγός του και η κόρη του, χωρίς να αναφέρεται ότι υπέστησαν τραυματισμούς. Η μεταφορά τους έγινε για προληπτικούς λόγους.