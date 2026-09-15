Καλλιμάρμαρο: Παράταση ωραρίου σε Μετρό και Τραμ

Η ΣΤΑΣΥ παρατείνει και σήμερα, το ωράριο λειτουργίας του Μετρό και του Τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών των συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, αλλά και στο Τραμ, θα πραγματοποιηθούν με ειδικά διαμορφωμένες ώρες.

Γραμμή 1: Τα τελευταία δρομολόγια

Στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ), οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από Πειραιά προς Κηφισιά και από Κηφισιά προς Πειραιά στη 01:00.

Από την Ομόνοια, το τελευταίο δρομολόγιο προς Πειραιά θα γίνει στη 01:32, ενώ προς Κηφισιά στη 01:19. Από το Μοναστηράκι, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν προς Πειραιά στη 01:34 και προς Κηφισιά στη 01:16.

Γραμμές 2 και 3: Έως τις 02:00 από το Σύνταγμα

Στις Γραμμές 2 και 3, οι τελευταίοι συρμοί από τον σταθμό «Σύνταγμα» προς όλες τις κατευθύνσεις θα αναχωρήσουν στις 02:00.

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό το τελευταίο δρομολόγιο θα γίνει στη 01:43, ενώ από Ελληνικό προς Ανθούπολη στη 01:40. Από Ομόνοια προς Ελληνικό θα αναχωρήσει συρμός στη 01:54 και προς Ανθούπολη στις 02:03.

Από Αττική προς Ελληνικό το τελευταίο δρομολόγιο θα γίνει στη 01:49, ενώ προς Ανθούπολη στις 02:07. Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας θα αναχωρήσει συρμός στη 01:34 και αντίστροφα στη 01:38.

Από Μοναστηράκι προς Δουκίσσης Πλακεντίας το τελευταίο δρομολόγιο θα γίνει στη 01:55, ενώ προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.

Τραμ: Οι τελευταίες αναχωρήσεις

Στο Τραμ, από τη στάση «Σύνταγμα», τα τελευταία οχήματα προς Πικροδάφνη και Ασκληπιείο Βούλας θα αναχωρήσουν στη 01:40.

Προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά, το τελευταίο όχημα θα αναχωρήσει στις 00:30.