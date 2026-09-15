Πέλλα: Συνελήφθη 36χρονος για καλλιέργεια κάνναβης

Στη σύλληψη ενός 36χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος. Ο 36χρονος εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή της Πέλλας, όπου είχαν βρεθεί δενδρύλλια κάνναβης.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών από τις αστυνομικές Αρχές.

Εντοπίστηκαν 8 δενδρύλλια κάνναβης

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα σε αγροτική περιοχή της Πέλλας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, εντόπισαν τον 36χρονο να εισέρχεται στην καλλιέργεια.

Στον χώρο βρέθηκαν συνολικά οκτώ δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία εκριζώθηκαν. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν αντικείμενα και εργαλεία που σχετίζονται με την καλλιέργεια και τη φροντίδα των δενδρυλλίων.

Θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα

Σε βάρος του 36χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.