Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί από νωρίς το πρωί της Τρίτης στη λεωφόρο Σχιστού και στη λεωφόρο Αθηνών, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό. Τα προβλήματα στην κυκλοφορία επηρεάζουν αρκετές βασικές οδικές αρτηρίες, ενώ επιβαρυμένη είναι και η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας.

Τροχαίο φέρνει καθυστερήσεις σε Σχιστό και λεωφόρο Αθηνών

Στη λεωφόρο Σχιστού η κίνηση έχει σχηματίσει ουρά περίπου δύο χιλιομέτρων με κατεύθυνση προς τον Σκαραμαγκά. Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η κυκλοφορία έχει επιβαρυνθεί λόγω τροχαίου συμβάντος.

Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, με τους οδηγούς να συναντούν σημαντικές καθυστερήσεις.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, από την Κηφισιά προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Καθυστερήσεις καταγράφονται επίσης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.

Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας

Επιβαρυμένη είναι η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται σε αρκετούς δρόμους, με προβλήματα να εμφανίζονται μεταξύ άλλων προς το Κολωνάκι, το Παγκράτι και τον Ζωγράφου.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και σε βασικές συνδετήριες αρτηρίες, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.