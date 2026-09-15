45 αλλοδαποί σε λέμβο

Συναγερμός τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Σκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο με 45 αλλοδαπούς, περίπου 38 ναυτικά μίλια νότια του νησιού.

Η επιχείρηση περισυλλογής έγινε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Οι 45 άνθρωποι επιβιβάστηκαν στο σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Κρήτη. Προορισμός τους ήταν η Παλαιόχωρα.

Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες μετά την άφιξή τους.