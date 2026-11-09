Τραγωδία νότια της Κρήτης: Οκτώ νεκροί σε λέμβο με μετανάστες

Οκτώ σοροί εντοπίστηκαν σε λέμβο που μετέφερε μετανάστες νότια της Κρήτης, ενώ 28 άνθρωποι διασώθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Δύο ακόμη επιβαίνοντες αγνοούνται.

Το περιστατικό ξεκίνησε το απόγευμα της 7ης Νοεμβρίου, όταν οι λιμενικές αρχές ενημερώθηκαν για λέμβο με αλλοδαπούς σε κίνδυνο, περίπου έξι ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχε το ρυμουλκό «ΠΥΡΡΟΣ», το οποίο εντόπισε τη λέμβο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σε απόσταση 4,5 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της περιοχής. Στο σημείο βρισκόταν και φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά.

Από τη λέμβο περισυνελέγησαν 28 υπήκοοι Σουδάν, καθώς και η σορός ενός άνδρα. Οι καιρικές συνθήκες, ωστόσο, δεν επέτρεψαν την ασφαλή ρυμούλκησή της. Οι βόρειοι άνεμοι έφταναν τα 6 με 7 μποφόρ, καθιστώντας εξαιρετικά επικίνδυνη κάθε περαιτέρω προσπάθεια.

Οι διασωθέντες ανέφεραν ότι δύο άτομα είχαν πέσει στη θάλασσα το απόγευμα της 6ης Νοεμβρίου και έκτοτε αγνοούνταν. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στην ευρύτερη περιοχή κινήθηκαν παραπλέοντα πλοία, ενώ στις έρευνες συμμετείχε και εναέριο μέσο της Frontex.

Το πρωί της επόμενης ημέρας, οι 28 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες. Δύο από αυτούς χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ. Οι υπόλοιποι 26 οδηγήθηκαν, με λεωφορείο και συνοδεία αστυνομικών και λιμενικών δυνάμεων, στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Η έρευνα έφερε στο φως ακόμη πιο δραματικές εξελίξεις. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 9ης Νοεμβρίου, ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε την ίδια λέμβο, αυτή τη φορά με επτά σορούς στο εσωτερικό της, περίπου δέκα ναυτικά μίλια δυτικά-νοτιοδυτικά των Καλών Λιμένων.

Με τη συνδρομή του ναυαγοσωστικού και του φορτηγού πλοίου «ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ», η λέμβος μεταφέρθηκε στο λιμάνι. Οι επτά σοροί παραδόθηκαν σε γραφείο τελετών, προκειμένου να μεταφερθούν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των διασωθέντων, το ταξίδι ξεκίνησε στις 3 ή 4 Νοεμβρίου. Για τη μεταφορά τους προς την Ελλάδα φέρεται να κατέβαλε ο καθένας από 12.000 έως 16.000 δηνάρια Λιβύης.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, συνελήφθησαν δύο υπήκοοι Σουδάν, ηλικίας 28 και 16 ετών. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες φέρονται να τους αναγνώρισαν ως τους διακινητές.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση, σύσταση συμμορίας και θανατηφόρα έκθεση.

Οι έρευνες και η προανάκριση βρίσκονται σε εξέλιξη.