Ψέριμος: Εντοπίστηκαν 13 παράτυποι μετανάστες

Δεκατρείς παράτυποι μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί στις βόρειες ακτές της Ψερίμου. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και επτά ανήλικους. Οι 13 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλύμνου από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η ενημέρωση για το ταχύπλοο

Το Λιμενικό της Καλύμνου ενημερώθηκε για την παρουσία ταχύπλοου σκάφους στην περιοχή της Ψερίμου. Περιπολικό σκάφος του Λιμενικού έσπευσε άμεσα στις βόρειες ακτές του νησιού. Εκεί εντοπίστηκαν τα 13 άτομα, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλύμνου.

Τι δήλωσαν στις Αρχές

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν στις αρμόδιες Αρχές, είχαν ξεκινήσει τις πρώτες πρωινές ώρες από την περιοχή Τουργκούτ Ρέις της Τουρκίας.

Όπως δήλωσαν, ο κυβερνήτης του ταχύπλοου τους αποβίβασε στην Ψέριμο και στη συνέχεια έφυγε με κατεύθυνση προς τις τουρκικές ακτές.

Το ποσό για τη μεταφορά

Στις καταθέσεις τους στις αρμόδιες Αρχές, ανέφεραν ακόμη ότι ο καθένας είχε καταβάλει 7.500 ευρώ για τη μεταφορά του στην Ελλάδα.