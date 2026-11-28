“Κόκκινος” συναγερμός για την κακοκαιρία «Άργος». Μεγάλα προβλήματα έχουν προκαλέσει οι συνεχείς βροχοπτώσεις στην Κέρκυρα, με πλημμύρες και κατολισθήσεις. Στην Αιτωλοακαρνανία οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τα σπίτια τους από τόνους λάσπης, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές και στις καλλιέργειες. Οι κάτοικοι παλεύουν κυριολεκτικά με τις λάσπες που έπνιξαν ολόκληρες περιοχές.