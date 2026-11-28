Αιματηρή κατάληξη είχε ένας καβγάς για μία θέση στάθμευσης το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αγία Παρασκευή. Πρωταγωνιστές ήταν δύο άνδρες, 78 και 53 ετών, οι οποίοι κατέληξαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο ΚΑΤ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δροσίνη και Γραβιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η διαφωνία για το πάρκινγκ γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 78χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 53χρονο με αναδιπλούμενο μαχαίρι και κατσαβίδι. Ο νεότερος άνδρας τραυματίστηκε στην κοιλιά και την πλάτη.

Η ένταση, ωστόσο, δεν έμεινε μονόπλευρη. Ο 53χρονος αντέδρασε χτυπώντας τον ηλικιωμένο με γροθιές στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και ο ίδιος.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 53χρονο και τον μετέφερε στο ΚΑΤ. Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο 78χρονος, ο οποίος έφερε ελαφρά τραύματα στο κεφάλι.