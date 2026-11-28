Τον πόνο που εξακολουθεί να βιώνει η οικογένεια μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη περιέγραψε η αδελφή του, Μαρία Μαζωνάκη, σε νέες δηλώσεις της.

Παράλληλα, έδωσε απάντηση στα σχόλια που προκάλεσε η τοποθέτηση πόρτας στον οικογενειακό τάφο του τραγουδιστή.

Η ίδια δεν έκρυψε τη στεναχώρια και την πικρία που βιώνουν οι δικοί του άνθρωποι. «Μόνο στεναχώρια, πικρία. Αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ για τις εξελίξεις γύρω από το ιατροδικαστικό πόρισμα σημείωσε ότι η οικογένεια βρίσκεται ακόμη σε αναμονή.

Τι απάντησε για την πόρτα στον τάφο

Η Μαρία Μαζωνάκη ξεκαθάρισε ότι η πόρτα στον τάφο δεν τοποθετήθηκε για να αποκλειστούν οι θαυμαστές του καλλιτέχνη. Όπως εξήγησε, πρόκειται για οικογενειακό τάφο και η ύπαρξη πόρτας είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό.

«Έχετε δει κανέναν οικογενειακό τάφο ανοιχτό; Είναι φυσιολογικό να έχει πόρτα», δήλωσε, προσθέτοντας με νόημα: «Είναι δυνατόν να μη θέλουμε εκεί τους θαυμαστές του; Χαρά μας είναι».

Σε εξέλιξη η μεταφορά των προσωπικών του αντικειμένων

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια συγκεντρώνει τα προσωπικά αντικείμενα του τραγουδιστή από το σπίτι όπου διέμενε στη Βούλα, προκειμένου να μεταφερθούν.

Η αδελφή του αναφέρθηκε και στην κατάσταση των γονιών τους, λέγοντας ότι προσπαθούν να αντέξουν την απώλεια.

«Αυτό που ζούμε δεν αντέχεται», είπε, περιγράφοντας το δύσκολο διάστημα που περνά η οικογένεια.