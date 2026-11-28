Στους 1.178 ανέρχονται, σύμφωνα με την έως τώρα καταμέτρηση, οι μετανάστες που έχουν εντοπιστεί και διασωθεί στην Κρήτη, χωρίς να υπολογίζονται οι νέες αποβιβάσεις. Οι αφίξεις και οι επιχειρήσεις του Λιμενικού συνεχίζονται, με την Ιεράπετρα να βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο.

Μέσα στις τελευταίες εξελίξεις περιλαμβάνεται ο εντοπισμός λέμβου με περίπου 59 αλλοδαπούς, σε απόσταση μόλις 3,5 ναυτικών μιλίων από την Ιεράπετρα.

Η λέμβος εντοπίστηκε από παραπλέον πλοίο και ακολούθησε η περισυλλογή των επιβαινόντων από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Νέες κινήσεις με φουσκωτά προς την Κρήτη

Την ίδια ώρα, βίντεο καταγράφει φουσκωτό με μετανάστες να κινείται στη θάλασσα με κατεύθυνση προς την Κρήτη, προσθέτοντας ένα ακόμη περιστατικό στην εικόνα της αυξημένης κινητικότητας στα νότια θαλάσσια περάσματα.

Οι 59 διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.

Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ο αριθμός των 1.178 αφορά την έως τώρα εκτίμηση και δεν περιλαμβάνει τις νέες αποβιβάσεις που ενδέχεται να προστεθούν στην καταμέτρηση.