«Δεν αρκεί να παρεμβαίνουμε όταν ένα παιδί καταλήγει στο νοσοκομείο»

Ανήλικοι που καταλήγουν στο νοσοκομείο έπειτα από άγριους ξυλοδαρμούς, έφηβοι που χρειάζονται νοσηλεία λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, παιδιά που βιώνουν τον σχολικό εκφοβισμό και φοβούνται να μιλήσουν.

Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά προκαλούν έντονη ανησυχία στους παιδιάτρους, οι οποίοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και ζητούν από την πολιτεία να λάβει ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, πριν ένα ακόμη παιδί βρεθεί στο νοσοκομείο.

Με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων (ΠΟΜΕΠ) χαρακτηρίζει τη βία μεταξύ ανηλίκων και την επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ από παιδιά και εφήβους σοβαρά ζητήματα δημόσιας υγείας, που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

«Πίσω από κάθε περιστατικό βρίσκεται ένα παιδί που χρειάζεται προστασία, καθοδήγηση και συχνά βοήθεια που δεν έχει καταφέρει να ζητήσει», επισημαίνουν οι παιδίατροι.

Όπως τονίζουν, οι απαγορεύσεις και τα κατασταλτικά μέτρα δεν αρκούν. Το ζητούμενο είναι να εντοπίζονται εγκαίρως τα σημάδια που δείχνουν ότι ένας έφηβος κινδυνεύει, είτε πρόκειται για ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες είτε για περιστατικά βίας, εκφοβισμού και χρήσης ουσιών.

Ζητούν τακτικές προληπτικές εξετάσεις μέχρι τα 18

Η Ομοσπονδία ζητά τη θεσμοθέτηση της προληπτικής παιδιατρικής παρακολούθησης όλων των εφήβων μέχρι την ενηλικίωσή τους, με έμφαση όχι μόνο στη σωματική αλλά και στην ψυχική τους υγεία.

Συγκεκριμένα, οι παιδίατροι προτείνουν:

Καθιέρωση τακτικών προληπτικών επισκέψεων για όλους τους εφήβους.

Έγκαιρο εντοπισμό περιστατικών βίας, σχολικού εκφοβισμού, κατανάλωσης αλκοόλ και χρήσης άλλων ουσιών.

Συνεργασία των παιδιάτρων με τα σχολεία, τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας και τις κοινωνικές δομές.

Δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση όλων των εφήβων στην προληπτική παιδιατρική φροντίδα.

Οι παιδίατροι δηλώνουν έτοιμοι να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής για την υγεία των εφήβων, υπογραμμίζοντας ότι η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσουν με τα παιδιά και τις οικογένειές τους μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πρόληψη.

«Δεν αρκεί να παρεμβαίνουμε όταν ένας έφηβος καταλήγει τραυματισμένος ή σε κατάσταση μέθης στο νοσοκομείο. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να προλαμβάνουμε τέτοια περιστατικά», καταλήγουν.