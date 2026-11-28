Η κατολίσθηση έγινε στην περιοχή του Αγιου Ιωάννη , στην Παλιά Εθνική οδό Αντιρρίου – Μεσολογγίου.

Οι πρώτες εικόνες που μεταδίσει ο Alpha δείχνουν τα βράχια που έχουν πέσει στο οδόστρωμα βράχια. Κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε τον Δήμο και τα συνεργεία ξεκίνησαν την απομάκρυση τους . Η κίνηση των αυτοκινήτων στο σημείο έχει απαγορευτεί μέχρι να καθαριστεί το σημείο .