Κατολίσθηση στο Ευηνοχώρι. Στο σημείο σπεύδουν συνεργεία της Περιφέρειας
Αποκλειστικό βίντεο
Η κατολίσθηση έγινε στην περιοχή του Αγιου Ιωάννη , στην Παλιά Εθνική οδό Αντιρρίου – Μεσολογγίου.
Οι πρώτες εικόνες που μεταδίσει ο Alpha δείχνουν τα βράχια που έχουν πέσει στο οδόστρωμα βράχια. Κάτοικος της περιοχής ενημέρωσε τον Δήμο και τα συνεργεία ξεκίνησαν την απομάκρυση τους . Η κίνηση των αυτοκινήτων στο σημείο έχει απαγορευτεί μέχρι να καθαριστεί το σημείο .
Μεσημεριανό Δελτίο 28/11/2026
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΛΤΙΟ28/11/2026 14:07
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