Εκατοντάδες μετανάστες έχουν συγκεντρωθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου, καθώς ένα νέο μεγάλο κύμα αφίξεων καταγράφεται από τα ξημερώματα στα νότια παράλια της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκατοντάδες άνθρωποι έχουν διασωθεί από τις πρωινές ώρες, ενώ οι συνεχείς επιχειρήσεις του Λιμενικού και της Frontex επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Η εικόνα στο λιμάνι είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Οι χώροι του παλιού Ψυγείου έχουν γεμίσει, ενώ αρκετοί άνθρωποι βρίσκονται ξαπλωμένοι στο παρακείμενο πάρκινγκ, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι προσωρινής φιλοξενίας.

Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκονται γυναίκες, μικρά παιδιά, βρέφη αλλά και έγκυες γυναίκες.

Νέες βάρκες εντοπίζονται στα νότια της Κρήτης

Την ίδια ώρα, οι αφίξεις δεν έχουν σταματήσει. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τέσσερα έως πέντε ακόμη περιστατικά με λέμβους βρίσκονται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή από την Άρβη μέχρι τους Καλούς Λιμένες.

Οι λιμενικοί συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ οι νέοι διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στο Ηράκλειο.

Η πίεση στις λιμενικές υπηρεσίες και στις διαθέσιμες υποδομές είναι πλέον μεγάλη, με την κατάσταση να παραμένει ρευστή και τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται.