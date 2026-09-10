Πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά αύριο

Επιστρέφουν στα θρανία οι μαθητές όλων των βαθμίδων σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς αύριο χτυπά το πρώτο κουδούνι για τη σχολική χρονιά 2026-2027 με τον καθιερωμένο αγιασμό.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, θα παρευρεθεί στο Ηράκλειο Κρήτης για την έναρξη των μαθημάτων.

Ενίσχυση σε προσωπικό και νέες υποδομές

Η χρονιά ξεκινά με 5.259 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών Γενικής, Ειδικής Αγωγής και ειδικού προσωπικού. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με 29.948 προσλήψεις αναπληρωτών, ενώ η δεύτερη φάση αναμένεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Στο κομμάτι των κτιρίων, 238 σχολικές μονάδες ανανεώθηκαν μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ κάνουν πρεμιέρα 8 νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο.

Το Διεθνές Απόλυτήριο και τα νέα μαθήματα

Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ) εφαρμόζεται σε 11 δημόσια σχολεία, ανάμεσά τους τα Πρότυπα Αναβρύτων, Αγίων Αναργύρων, Βαρβακείου, Ιωνιδείου, Ηρακλείου, το 1ο Πρότυπο Θεσσαλονίκης, το Πειραματικό ΓΕΛ ΠΑΜΑΚ, τα Μουσικά Αθήνας, Παλλήνης, Βόλου και το Καλλιτεχνικό Γέρακα.

Επιπλέον, τίθενται σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα σπουδών. Εισάγεται το μάθημα της Ηθικής (Γ’ Δημοτικού έως Γ’ Λυκείου) για όσους απαλλάσσονται από τα Θρησκευτικά, ενώ παρέχεται δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας στη Γ’ Γυμνασίου σε τέσσερις γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά).

Ψηφιακές καινοτομίες και εξοπλισμός

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο επεκτείνεται με ζωντανά μαθήματα στην Α’ και Β’ Λυκείου. Στα σχολεία τοποθετούνται 7.900 διαδραστικοί πίνακες, παραδίδεται νέος αθλητικός εξοπλισμός σε 4.550 μονάδες και αναβαθμίζονται οι βιβλιοθήκες.

Τέλος, ενεργοποιείται το EduPlan.AI, ένα νέο ψηφιακό σύστημα που αναλύει δημογραφικά και λειτουργικά δεδομένα για την ακριβή πρόβλεψη των αναγκών στελέχωσης.