Γιώργος Μαζωνάκης: Τι κατέθεσε η γιατρός – «Η διαδικασία δεν είχε ξεκινήσει»

Η έρευνα της αστυνομίας και τα αναπάντητα ερωτήματα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Αρχών για τις συνθήκες του περιστατικού, με τις καταθέσεις των προσώπων που βρίσκονταν στην κλινική να θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την πορεία της υπόθεσης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι καταθέσεις των δύο γιατρών, καθώς και του ιδιοκτήτη της κλινικής στο Κολωνάκι και της συζύγου του, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν η γιατρός που παρακολουθούσε τον τραγουδιστή.

Τι φέρεται να κατέθεσε η γιατρός

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να ανέφερε στην Ασφάλεια ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε έντονη αδιαθεσία και προβλήματα στην ομιλία του πριν μεταβεί στην κλινική για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Όπως φέρεται να περιέγραψε, ο τραγουδιστής είχε επισκεφθεί το ιατρείο το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, καθώς δεν αισθανόταν καλά και παρουσίαζε δυσκολία στην άρθρωση. Παράλληλα, φέρεται να είχε αναφέρει πως χρειαζόταν τη βοήθειά της ενόψει της συναυλίας που είχε προγραμματιστεί τις επόμενες ημέρες.

Την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με την ίδια κατάθεση, προσήλθε στην κλινική προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Η γιατρός φέρεται να σημείωσε ότι η εικόνα του παρέμενε ίδια, καθώς εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει δυσκολία στην ομιλία.

Η κατάρρευση πριν από τη διαδικασία

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η γιατρός, η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ακόμη ξεκινήσει όταν έπαθε ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής.

Κατά την ίδια περιγραφή, είχε τοποθετηθεί ο πρώτος φλεβοκαθετήρας στο δεξί χέρι του τραγουδιστή. Κατά την προσπάθεια τοποθέτησης δεύτερου φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι, διαπιστώθηκε απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και ακολούθησε η κατάρρευσή του.

Άμεσα, σύμφωνα με την κατάθεση, ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ παράλληλα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ. Η ΚΑΡΠΑ συνεχίστηκε μέχρι την άφιξη του διασώστη.

Η γιατρός φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από την κλινική εν ζωή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερε στις Αρχές ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε στην κλινική διέθετε τις απαραίτητες άδειες και τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά.

Από την μεριά του ο ιδιοκτήτης της κλινικής και σύζυγος της ιατρού στους αστυνομικούς φέρεται να είπε πως ο ίδιος είναι απλά ιδιοκτήτης της κλινικής και ότι η σύζυγος του παρακολουθούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. η λειτουργία της κλινικής

Οι Αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Μεταξύ άλλων, εξετάζεται εάν η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή, σε συνδυασμό με τη φύση της ιατρικής πράξης και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφαλείας, επέβαλλε η διαδικασία να πραγματοποιηθεί σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Παράλληλα, αναμένεται να ελεγχθεί ο ιατρικός εξοπλισμός της κλινικής, καθώς και οι άδειες και οι πιστοποιήσεις των μηχανημάτων. Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί και εάν τηρούνταν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη.

Οι καταθέσεις των εμπλεκομένων, ο εξοπλισμός, οι πιστοποιήσεις, η λειτουργία της κλινικής, αλλά και όσα προηγήθηκαν του περιστατικού αναμένεται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να σχηματιστεί πλήρης εικόνα για την υπόθεση.