Ιωάννινα: Συνελήφθησαν 2 ανήλικοι για διακίνηση κάνναβης

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν χθες το βράδυ στα Ιωάννινα, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Ο ένας κατηγορείται για διακίνηση και ο δεύτερος για κατοχή ναρκωτικών. Στην υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Εντόπισαν κάνναβη σε σχολική αυλή

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων αξιοποίησαν πληροφορίες για ανήλικο που φέρεται να κατείχε και να διακινούσε ναρκωτικές ουσίες. Ο ανήλικος εντοπίστηκε αργά το βράδυ στον προαύλιο χώρο σχολικού συγκροτήματος στα Ιωάννινα, μαζί με τον συγκατηγορούμενό του. Όπως διαπιστώθηκε, είχε κρύψει μέσα σε χόρτα της αυλής τρεις συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη. Το συνολικό βάρος τους ήταν 52,8 γραμμάρια. Οι συσκευασίες κατασχέθηκαν.

Κατασχέθηκαν κάνναβη, χρήματα και κινητό

Από την κατοχή του πρώτου ανηλίκου κατασχέθηκαν ακόμη 170 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Κατά τον έλεγχο του δεύτερου ανηλίκου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ακατέργαστη κάνναβη βάρους 0,2 γραμμαρίων.

Οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών. Οι γονείς των δύο ανηλίκων συνελήφθησαν επίσης για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ο ανήλικος που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.