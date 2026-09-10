Κρήτη: Επικίνδυνη προσπέραση σε τούνελ

Ο οδηγός που έκανε επικίνδυνη προσπέραση σε βυτιοφόρο και νταλίκα μέσα σε τούνελ στον ΒΟΑΚ ταυτοποιήθηκε από τα στελέχη της Τροχαίας. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στο τούνελ μετά τη Χερσόνησο, στο ρεύμα προς Ηράκλειο.

Η επικίνδυνη προσπέραση μέσα στο τούνελ

Στο βίντεο που δημοσίευσε το Cretalive καταγράφεται η στιγμή που το ΙΧ επιχειρεί την επικίνδυνη προσπέραση. Ο οδηγός κινήθηκε ανάμεσα σε βυτιοφόρο και νταλίκα μέσα στο τούνελ. Από την επικίνδυνη κίνηση δεν προκλήθηκε τροχαίο. Όπως προκύπτει από το περιστατικό, αυτό συνέβη από καθαρή τύχη.

Στη Δικαιοσύνη η υπόθεση

Μετά την ταυτοποίηση του οδηγού, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη.