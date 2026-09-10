Κάρπαθος: Τηλεφώνημα-παγίδα σε ανήλικο – Δύο συλλήψεις

Δύο νεαροί, 17 και 18 ετών, συνελήφθησαν στην Κάρπαθο για υπόθεση απάτης σε βάρος ανηλίκου. Οι αστυνομικοί τους εντόπισαν και τους ταυτοποίησαν μετά την καταγγελία που έφτασε στις αρχές.

Άγνωστος τηλεφώνησε σε σπίτι και μίλησε στον ανήλικο, χρησιμοποιώντας ένα ιδιαίτερα πιεστικό σενάριο.

Του είπε ότι οι γονείς του κινδύνευαν με πρόστιμο και σύλληψη. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να τον τρομοκρατήσει και να τον πείσει να παραδώσει χρήματα και τιμαλφή.

Η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Καρπάθου ανέλαβε την έρευνα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη των δύο νεαρών.

Οι δύο ημεδαποί συνελήφθησαν στις 9 Σεπτεμβρίου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Νέα προειδοποίηση από την Αστυνομία

Η συγκεκριμένη υπόθεση έφερε ξανά στο προσκήνιο τις τηλεφωνικές απάτες. Οι επιτήδειοι συχνά συστήνονται ως αστυνομικοί, λογιστές, γιατροί ή υπάλληλοι εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων φορέων.

Στόχος τους είναι να προκαλέσουν φόβο και να μην αφήσουν χρόνο στο θύμα να σκεφτεί. Στη συνέχεια ζητούν χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην πείθονται από επείγοντα τηλεφωνήματα και να επιβεβαιώνουν άμεσα όσα τους λένε, πριν παραδώσουν χρήματα ή τιμαλφή.