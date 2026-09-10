Άδεια για εργαζόμενους με παιδιά στο σχολείο

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, πολλοί εργαζόμενοι γονείς χρειάζεται να συνδυάσουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις με την παρουσία τους στο σχολείο των παιδιών τους.

Η νομοθεσία προβλέπει ειδική άδεια σχολικής παρακολούθησης, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι γονείς για να ενημερώνονται και να συμμετέχουν σε ζητήματα που αφορούν τη φοίτηση των παιδιών τους.

Έως 4 ημέρες τον χρόνο

Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται έως τέσσερις εργάσιμες ημέρες άδειας κάθε ημερολογιακό έτος για κάθε παιδί που φοιτά στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η άδεια αφορά εργαζόμενους τόσο πλήρους όσο και μερικής απασχόλησης και χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών. Δεν συμψηφίζεται, μάλιστα, με τις υπόλοιπες άδειες που δικαιούται ο εργαζόμενος.

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνεται και το νηπιαγωγείο, καθώς η φοίτηση σε αυτό είναι διετής για τα παιδιά που συμπληρώνουν το τέταρτο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για λίγες ώρες

Η άδεια δεν χρειάζεται απαραίτητα να αφορά ολόκληρη εργάσιμη ημέρα. Ο εργαζόμενος γονέας μπορεί να απουσιάσει για ορισμένες ώρες ή για ολόκληρη την ημέρα, ανάλογα με την ανάγκη.

Μάλιστα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και την ημέρα του αγιασμού, αλλά και σε σχολικές γιορτές ή εκδηλώσεις, όταν η παρουσία του γονέα συνδέεται με την ενημέρωση για τη λειτουργία του σχολείου, την επίδοση, τη συμπεριφορά ή γενικότερα τη φοίτηση του παιδιού.

Τι ισχύει όταν εργάζονται και οι δύο γονείς

Όταν και οι δύο γονείς εργάζονται, αποφασίζουν μεταξύ τους ποιος θα κάνει χρήση της άδειας.

Μπορούν επίσης να τη μοιράσουν μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνουν με υπεύθυνη δήλωση για τον χρόνο που θα χρησιμοποιήσει ο καθένας, με τη συνολική χρήση της άδειας να μην μπορεί να ξεπεράσει τις τέσσερις ημέρες για τους δύο γονείς συνολικά.

Το δικαίωμα χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής ή μαθήτρια και δεν εξαρτάται από το εάν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι, ούτε από τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση.