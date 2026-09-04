Σχολεία: Οι 6 “χρυσοί” κανόνες για την υγεία των μαθητών

Την προσοχή εφιστά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων στους γονείς, ενόψει της επιστροφής των μαθητών στα θρανία.

Οι ειδικοί ζητούν άμεσο προληπτικό έλεγχο για όλους τους μαθητές, με έμφαση στην όραση, την ακοή και τη στοματική υγεία, πριν ηχήσει το πρώτο κουδούνι.

Ύπνος, οθόνη και σωστή διατροφή

Οι παιδίατροι συνιστούν σταδιακή ρουτίνα ύπνου για αίσθημα ασφάλειας. Παράλληλα, προτείνουν “φρένο” στη χρήση τάμπλετ και κινητών. Το ελεύθερο παιχνίδι, η άθληση και ο χρόνος με την οικογένεια πρέπει να αντικαταστήσουν την οθόνη, θωρακίζοντας τα παιδιά και από την παιδική παχυσαρκία. Ένα σταθερό πρόγραμμα γευμάτων είναι απαραίτητο για να έχουν οι μαθητές την απαιτούμενη ενέργεια.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, ένα στα πέντε παιδιά έχουν αδιάγνωστα προβλήματα όρασης και ήπια προβλήματα ακοής.

Εξίσου σημαντική είναι και η στοματική υγιεινή. Η νέα σχολική χρονιά μπορεί να αποτελέσει μια καλή αφορμή και για έναν προληπτικό οδοντιατρικό έλεγχο.

Προσοχή στη σχολική τσάντα

Το 37% των μαθητών δηλώνει ήδη πόνους στην πλάτη. Η σχολική τσάντα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνάει το 15% του σωματικού βάρους του παιδιού. Πρέπει να εφαρμόζει σωστά στην πλάτη και να περιέχει αποκλειστικά τα απαραίτητα σχολικά είδη για την αποφυγή μυοσκελετικών προβλημάτων.