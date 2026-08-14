Πρόταση γάμου στο Ναυάγιο κόντρα στις απαγορεύσεις

Μια διαφορετική πρόταση γάμου έκανε στη σύντροφό του ο Αμερικανός αθλητής Τζόνι Ντιζούλιους στη Ζάκυνθο, επιλέγοντας την απαγορευμένη παραλία του Ναυαγίου για την ξεχωριστή στιγμή.

Η σύντροφός του έφτασε στην παραλία με βάρκα. Ο ίδιος επέλεξε έναν πιο εντυπωσιακό τρόπο. Πέταξε πάνω από τον όρμο με αλεξίπτωτο πλαγιάς και προσγειώθηκε στην ακτή.

Ο Ντιζούλιους γνώριζε ότι η πρόσβαση στην περιοχή δεν επιτρέπεται. Μάλιστα, σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram ακούγεται να αναφέρει ότι αυτό που κάνει είναι «πρακτικά παράνομο».

Τα στιγμιότυπα από την άφιξη και την πρόταση γάμου ανέβασαν στα social media τόσο ο ίδιος όσο και η σύντροφός του.

Η κίνηση προκάλεσε αντιδράσεις από χρήστες, οι οποίοι σχολίασαν ότι η παραλία παραμένει κλειστή για το κοινό λόγω του κινδύνου κατολισθήσεων.

Ο Τζόνι Ντιζούλιους έγινε γνωστός στις ΗΠΑ μέσα από την ενασχόλησή του με την πάλη και την παρουσία του στην ομάδα του Ohio State University. Τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στα εναέρια αθλήματα και σε δραστηριότητες υψηλής αδρεναλίνης.

Τι ισχύει για το Ναυάγιο

Για το καλοκαίρι του 2026 ισχύουν αυστηροί περιορισμοί στην περιοχή του Ναυαγίου.

Η πρόσβαση επισκεπτών στην παραλία απαγορεύεται τόσο στην «Απαγορευμένη Ζώνη» όσο και στη «Ζώνη Ελεγχόμενης Πρόσβασης».

Επιτρέπεται μόνο η πρόσβαση στο ανώτερο σημείο θέασης, από την υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων έργων προστασίας.