Πως θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αθήνα το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου

Με διαφορετικά ωράρια και πιο αραιά δρομολόγια θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

Ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε ειδικό πρόγραμμα για λεωφορεία και τρόλεϊ, ενώ αλλαγές στις συχνότητες ισχύουν και για τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Για τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου ισχύουν τα εξής:

Παρασκευή 14 Αυγούστου: Εφαρμόζεται έκτακτο πρόγραμμα, βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής.

Σάββατο 15 Αυγούστου: Ισχύει πρόγραμμα Κυριακής για όλες τις γραμμές.

Κυριακή 16 Αυγούστου: Ισχύει επίσης πρόγραμμα Κυριακής.

Δευτέρα 17 Αυγούστου: Εφαρμόζεται έκτακτο πρόγραμμα, βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής.

Οι γραμμές που λειτουργούν όλο το 24ωρο θα συνεχίσουν να εκτελούν τα δρομολόγιά τους κανονικά το Σάββατο, όπως κάθε Σάββατο.

Το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται για τα δρομολόγια μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ΟΑΣΑ, της εφαρμογής OASA Telematics και της τηλεφωνικής γραμμής 11185.

Τι ισχύει σε Μετρό και Τραμ

Οι συχνότητες των δρομολογίων στις γραμμές 1, 2 και 3 του Μετρό, καθώς και στο Τραμ, διαμορφώνονται επίσης με βάση το πρόγραμμα του Δεκαπενταύγουστου.

Την Σάββατο 15 Αυγούστου, οι γραμμές 2 και 3 του Μετρό, όπως και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ, θα λειτουργήσουν όλο το 24ωρο, όπως συμβαίνει κάθε Σάββατο.

Οι επιβάτες που σχεδιάζουν μετακινήσεις στην Αθήνα καλούνται να ελέγχουν το πρόγραμμα πριν από την αναχώρησή τους, καθώς οι συχνότητες των δρομολογίων είναι μειωμένες σε σχέση με τις καθημερινές.