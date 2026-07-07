ΕΛΓΑ: Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκ. € σε 9.634 ασφαλιζόμενους παραγωγούς για ζημιές του 2025

Το χρώμα του χρήματος είδαν 9634 δικαιούχοι καθώς καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν στις καλλιέργειές τους και στις μονάδες εκτροφής των ζώων τους.

Οι αποζημιώσεις φτάνουν συνολικά το ποσό των 13,8 εκατομμυρίων ευρώ ενώ οι πληρωμές έρχονται να ολοκληρώσουν τις οφειλούμενες αποζημιώσεις για το προηγούμενο έτος.

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Αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκ. € σε 9.634 ασφαλιζόμενους παραγωγούς για ζημίες του έτους 2025

Ο ΕΛ.Γ.Α. κατέβαλε σήμερα Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκ. € σε 9.634 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον Οργανισμό, για ζημίες του έτους 2025, σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου.

Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος

Mε τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνονται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους, σχεδόν στο σύνολό τους, οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεωνέτους 2025.