Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας που έπεσε στις ράγες του Μετρό

Συναγερμός σήμανε στις αρχές πριν λίγη ώρα όταν άτομο έπεσε στις ράγες του μετρό στον σταθμό Άγιος Αντώνιος. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις με 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Το άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πρόκειται για έναν 61χρονο ο οποίος έπεσε στις ράγες κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ κλειστοί είναι προσωρινά οι σταθμοί Ανθούπολη, Περιστέρι και Άγιος Αντώνιος ενώ η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του μετρό διεξάγεται προσωρινά μεταξύ των σταθμών Σεπόλια – Ελληνικό.