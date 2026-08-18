Προσοχή στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Η ηλικία του ελληνικού κτιριακού αποθέματος και οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια δημιουργούν έναν κίνδυνο που συχνά παραμένει αθέατος μέχρι να συμβεί ένα ατύχημα. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΛΙΤΗΕ) προειδοποιεί για τον κίνδυνο ηλεκτροπληξιών και πυρκαγιών, επισημαίνοντας την ανάγκη συστηματικών ελέγχων.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο, το 85,7% των κατοικιών έχει κατασκευαστεί πριν από το 1990 και το 42,1% πριν από το 1970. Πολλές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν επομένως για πολύ μικρότερες καταναλώσεις από τις σημερινές, όταν πλέον ένα σπίτι μπορεί να διαθέτει πολλαπλά κλιματιστικά και πολλές ενεργοβόρες συσκευές.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο το καλοκαίρι, όταν η πολύωρη λειτουργία των κλιματιστικών αυξάνει την καταπόνηση. Υπερθέρμανση καλωδίων, φθαρμένα υλικά, προβληματική γείωση και πρόχειρες παρεμβάσεις στους ηλεκτρικούς πίνακες αποτελούν, σύμφωνα με το ΕΛΙΤΗΕ, ορισμένους από τους κινδύνους.

Η νομοθεσία προβλέπει επανέλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τουλάχιστον κάθε 10 χρόνια στις κατοικίες, κάθε 5 χρόνια στους επαγγελματικούς χώρους και κάθε 2 χρόνια στους χώρους συνάθροισης κοινού και τις υπαίθριες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Μετά τον έλεγχο πρέπει να εκδίδεται Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).

Το ΕΛΙΤΗΕ ζητά καλύτερη ενημέρωση των ιδιοκτητών, ουσιαστικούς και όχι τυπικούς ελέγχους και οικονομικά κίνητρα για αναβάθμιση των εγκαταστάσεων. Προτείνει, μάλιστα, η ηλεκτρική ασφάλεια να ενταχθεί ουσιαστικά στα προγράμματα «Εξοικονομώ», ανακαίνισης και ηλεκτροκίνησης.