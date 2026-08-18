Επίθεση σκύλου στη Μεσαρά: Στο Βενιζέλειο 7χρονη με τραύμα στο πρόσωπο

Μία 7χρονη νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, μετά την επίθεση που δέχθηκε από σκύλο σε περιοχή της Μεσαράς. Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή, 16 Αυγούστου, ενώ το παιδί είχε επισκεφθεί μαζί με τον 43χρονο πατέρα του το σπίτι ενός 34χρονου οικογενειακού φίλου, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης του ζώου.

Η επίθεση σημειώθηκε σε σπίτι στις Γκαγκάλες του Δήμου Γόρτυνας – Το παιδί μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο

Μια επίσκεψη σε συγγενικό σπίτι μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε εφιάλτη για ένα 7χρονο κοριτσάκι στην Κρήτη, όταν σκύλος επιτέθηκε στο παιδί και το δάγκωσε στο πρόσωπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 16 Αυγούστου, στις Γκαγκάλες του Δήμου Γόρτυνας. Η 7χρονη βρισκόταν μαζί με τον 43χρονο πατέρα της σε σπίτι συγγενικού προσώπου, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, ο δεσποζόμενος σκύλος του σπιτιού επιτέθηκε στο παιδί.

Το κοριτσάκι τραυματίστηκε στο πρόσωπο και μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η 7χρονη νοσηλεύεται στην Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική και, παρά τα σοβαρά τραύματα που φέρει στο πρόσωπο, η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η μητέρα του παιδιού, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν ενημερώθηκε για την επίθεση, ανέφερε:

«Την Κυριακή το βράδυ, στις 23:10, με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας της κόρης μου και μου είπε ότι της επιτέθηκε ο σκύλος στενού συγγενικού προσώπου. Το παιδί είναι μόλις 7 χρόνων και νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο».

Για την υπόθεση συνελήφθη ο 34χρονος ιδιοκτήτης του σκύλου, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη του 43χρονου πατέρα της ανήλικης, σύμφωνα με πληροφορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης και οι ευθύνες των εμπλεκομένων διερευνώνται από την Αστυνομία.