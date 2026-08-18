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Τάσος Χαλκιάς: Σπαρακτική η πρώτη ανάρτηση μετά τον εφιάλτη στο Πόρτο Γερμενό

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
18/08/2026 11:15
Τάσος Χαλκιάς: Σπαρακτική η πρώτη ανάρτηση μετά τον εφιάλτη στο Πόρτο Γερμενό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - INSTAGRAM ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

Συγκινεί η πρώτη ανάρτηση του Τάσου Χαλκιά, του οποίου το σπίτι κάηκε στη μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενό. Ο ηθοποιός είδε τους κόπους μιας ζωής να  μετατρέπονται σε στάχτη από τη φωτιά που έπληξε την περιοχή.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο αγαπημένος ηθοποιός ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται, ο ίδιο θλιμένος και δίπλα ένα χειρόγραφο μακροσκελές σημείωμα.Όσα γράφει φαίνεται να είναι λόγια παρηγοριάς προς τον εαυτό του, γράφοντας συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

Κι αν σου χάθηκαν μονομιάς όνειρα, βάσανα, καημοί, αγάπες αναμνήσεις…σε πείσμα ανθρώπων και θεών, κάνε τον πόνο σύντροφο, με αυτός θα τ’αναστήσεις…

Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση:

 

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