Τάσος Χαλκιάς: Σπαρακτική η πρώτη ανάρτηση μετά τον εφιάλτη στο Πόρτο Γερμενό

Συγκινεί η πρώτη ανάρτηση του Τάσου Χαλκιά, του οποίου το σπίτι κάηκε στη μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενό. Ο ηθοποιός είδε τους κόπους μιας ζωής να μετατρέπονται σε στάχτη από τη φωτιά που έπληξε την περιοχή.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο αγαπημένος ηθοποιός ανέβασε μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται, ο ίδιο θλιμένος και δίπλα ένα χειρόγραφο μακροσκελές σημείωμα.Όσα γράφει φαίνεται να είναι λόγια παρηγοριάς προς τον εαυτό του, γράφοντας συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:

Κι αν σου χάθηκαν μονομιάς όνειρα, βάσανα, καημοί, αγάπες αναμνήσεις…σε πείσμα ανθρώπων και θεών, κάνε τον πόνο σύντροφο, με αυτός θα τ’αναστήσεις…

Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση: